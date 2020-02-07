Пресс-секретарь МИД опровергла заявление кандидата Виталия Баласаняна о встрече в Женеве

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян опровергла заявление кандидата в президенты Арцаха Виталия Баласаняна о встрече в Женеве. Арменпресс представляет соответствующий вопрос и ответ Анны Нагдалян:

Вопрос: Коснувшись встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве, кандидат в Президенты Арцаха Виталий Баласанян отметил, что «обсуждался вопрос строительства совместных поселений азербайджанцев и армян в южной части Кашатага и Лачинского района» и «размещения там миротворческих сил». Был ли этот вопрос включен в повестку дня?

Ответ: Мы вновь решительно отвергаем подобные ложные предположения, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Мы внимательно следим за предвыборной кампанией в Арцахе. Во благо наших общенациональных целей и стремлений, в борьбе за пост избираемого народом Арцаха представителя, призываем не использовать тему мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в качестве инструмента внутриполитической борьбы и воздержаться от распространения очевидно ложной и провокационной информации.