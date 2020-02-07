Армен Саркисян встретился с представителями ИТ-компаний

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с представителями компаний сферы информационных технологий. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян отметил важность развития новейших технологий, отметив, что необходимо объединить все усилия, чтобы превратить Армению в страну современных технологий. Представляя в этом контексте президентскую инициативу ATOM (Advanced Tomorrow), направленную на развитие технологий и науки в Армении, президент Саркисян отметил, что цель этой программы, состоящей из трех частей - привезти в Армению ведущие компании в сфере информационных и высоких технологий, чтобы заняться развитием сфер искусственного интеллекта, математического моделирования, машинного обучения и реализацией образовательных программ. Президент сообщил, что с около двумя десятками организаций уже достигнута предварительная договоренность об их участии в проекте.

Президент коснулся также и предстоящего в этом году в Армении “Армянского саммита мыслей”, который, в частности, будет посвящен искусственному интеллекту и геополитике, а также международной конференции “Horasis-China”, в рамках которой Армению посетят несколько десятков китайских компаний.

Представители сферы информационных технологий отметили важность встречи с президентом, его содействия в деле развития сферы новых технологий в Армении и отметили, что готовы сотрудничать и выступать со своими предложениями.