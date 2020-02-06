Содокладчики ПАСЕ внесли изменение в свое заявление

Содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Андрей Ширцель и Киммо Кильюнен внесли изменения в свое заявлении о ситуации вокруг Конституционного суда Армении. Как сообщает Арменпресс, в своем микроблоге в Twitter содокладчики отметили: “Мы были проинформированы, что так называемый «пакет» изменений снят с повестки дня парламента. Тем не менее, призываем власти Армении обратиться в Венецианскую комиссию за мнением относительно конституционных изменений”.

Ранее содокладчики выступили с заявлением, призвав власти Армении обратиться в Венецианскую комиссию для получения мнения о конституционных изменениях. В заявлении отмечалось, что Национальное Собрание Армении приняло решение созвать внеочередное заседание 6 февраля, чтобы обсудить ряд изменений, которые отменят требование к Конституционному суду проверять соответствие законопроекта с Конституцией Армении.

“Помимо всего прочего, это изменит процедуру пересмотра самой Конституции. Кроме того, была внесена конституционная поправка, которая имеет цель прекратить полномочия нескольких членов действующего Конституционного суда. Эти две темы важны, и предлагаемые поправки могут иметь долгосрочные последствия для функционирования конституционных институтов. В этом контексте, а также принимая во внимание некоторые вопросы, поднятые в этой связи, мы призываем власти Армении как можно скорее запросить мнение Венецианской комиссии – экспертного органа Совета Европы по конституционному праву. Мы считаем, что это мнение, которое можно было бы сформулировать очень быстро в порядке срочной процедуры, было бы ценно для всех заинтересованных сторон, в том числе армянских избирателей в случае проведения референдума”, - говорилось в заявлении.