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Вопрос о приостановлении полномочий председателя и членов КС будет решен на референдуме

Вопрос о приостановлении полномочий председателя и членов КС будет решен на референдуме

Национальное Собрание Республики Армения приняло решение поставить вопрос о приостановлении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда на всенародный референдум. Как сообщает Арменпресс, проект решения о референдуме был принят 88 голосами “за” и 15 “против”.

Фракция «Процветающая Армения» объявила, что не будет голосовать. Фракция «Мой шаг» объявила, что проголосует за принятие проекта.




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