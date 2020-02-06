Вопрос о приостановлении полномочий председателя и членов КС будет решен на референдуме

Национальное Собрание Республики Армения приняло решение поставить вопрос о приостановлении полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда на всенародный референдум. Как сообщает Арменпресс, проект решения о референдуме был принят 88 голосами “за” и 15 “против”.

Фракция «Процветающая Армения» объявила, что не будет голосовать. Фракция «Мой шаг» объявила, что проголосует за принятие проекта.