Лондонский суд принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Как сообщила в среду газета The Daily Telegraph, теперь, если Замира Гаджиева не сможет отчитаться о том, как получила эти средства, ее особняк на западе Лондона будет арестован британскими властями.

Гаджиева была первой жительницей Великобритании, в отношении которой в феврале 2018 года был применен новый правовой механизм "Ордер на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Всего ордера было выдано два: от женщины потребовали объяснить, откуда у нее самой и ее мужа появились средства на покупку дома в Найтсбридже стоимостью £11,5 млн ($15 млн), а также гольф-клуба стоимостью £10,5 млн ($13,5 млн) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят знаменитые скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods £16 млн ($21 млн) на предметы роскоши, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью приветствовали решение суда, назвав его "полезным прецедентом для будущих дел, касающихся UWO".

Замира Гаджиева - супруга бывшего президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева (занимал этот пост в 2001-2015 годах). В 2016 году он был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве.