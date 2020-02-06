Гагик Хачатрян останется под арестом: Апелляционный суд отклонил апелляцию защитников

Апелляционный уголовный суд Еревана под председательством судьи Сергея Марабяна отклонил апелляцию адвокатов на решение суда первой инстанции о продлении срока ареста бывшего председателя КГД, экс-министра финансов Гагика Хачатряна.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал защитник Гагика Хачатряна Ерем Саркисян.

В рамках дела, расследуемого в Специальной следственной службе, Гагику Хачатряну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением и в хищении в особо крупном размере. Ущерб, нанесенный государству, в рамках уголовного дела в размере 800 млн драмов был восстановлен.

Ходатайство об избрании в отношении Хачатряна ареста в качестве меры пресечения представила Служба национальной безопасности. Бывшему министру финансов РА, бывшему председателю КГД Гагику Хачатряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 38-179 3 Уголовного кодекса РА (растрата в особо крупных размерах). Его племянник, который также был высокопоставленным чиновником КГД, также обвиняется в особо крупной растрате. Хачатрян и его племянник были задержаны 27 августа 2019 года.