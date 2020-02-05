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Глава Комитета по туризму уверена, что темпы роста визитов туристов будут сохранены

Глава Комитета по туризму уверена, что темпы роста визитов туристов будут сохранены

По данным Пограничной электронной информационной системы управления, общее количество визитов в Армению по гражданству составило 4 млн 319 тыс 618 в январе-декабре 2019 года, увеличившись на 14,9% с 3 млн 757 тыс 168 в январе-декабре 2018 года. В то же время в январе-декабре 2019 года количество посещений туристов составило 1 млн 894 тыс 377, увеличившись на 14,7% по сравнению с 1 млн 651 тыс 782 в январе-декабре 2018 года.

Председатель Государственного комитета по туризму Сусанна Сафарян в беседе с Арменпресс напомнила, что в 2017–2018 годах количество туристических посещений выросло на 10,5%, следовательно, показатель роста в 2019 году является довольно большим изменением для сферы. «Учитывая, что у нас высокие темпы роста в 2019 году, согласно барометру Всемирной туристической организации, Армения в 2019 году заняла 12-е место в мире среди самых быстро развивающихся направлений в сфере туризма. Первая четверка стран по количество визитов в Армению стабильна: как и в предыдущие годы, в 2019 году нашу страну больше всего посетили граждане России, США, Грузии, Ирана. В пятерке лидеров у нас произошло изменение: на пятом месте Казахстан, за которым следуют Германия, Индия. Например, в этом году рост туристических визитов из Германии составил 40%», - сказала Сафарян.

По ее словам, Армения как страна еще мало известна туристам региона, поэтому проводятся масштабные кампании, и наша страна регулярно появляется на страницах престижных периодических изданий, что способствует увеличению количества туристических визитов в нашу страну. 

По словам Сафарян, Армения привлекает иностранцев образом жизни людей, природой, потенциалом гастротуризма и т.д.. «Также наша страна считается доступной и безопасной. Мы продолжим работу по улучшению инфраструктуры, повышению осведомленности о стране и сделаем все возможное, чтобы Армения стала более привлекательной для туристов. Мы ожидаем, что темпы роста туризма сохранятся в ближайшие годы», - сказала председатель комитета по туризму.




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БелТА

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