Глава Комитета по туризму уверена, что темпы роста визитов туристов будут сохранены

По данным Пограничной электронной информационной системы управления, общее количество визитов в Армению по гражданству составило 4 млн 319 тыс 618 в январе-декабре 2019 года, увеличившись на 14,9% с 3 млн 757 тыс 168 в январе-декабре 2018 года. В то же время в январе-декабре 2019 года количество посещений туристов составило 1 млн 894 тыс 377, увеличившись на 14,7% по сравнению с 1 млн 651 тыс 782 в январе-декабре 2018 года.

Председатель Государственного комитета по туризму Сусанна Сафарян в беседе с Арменпресс напомнила, что в 2017–2018 годах количество туристических посещений выросло на 10,5%, следовательно, показатель роста в 2019 году является довольно большим изменением для сферы. «Учитывая, что у нас высокие темпы роста в 2019 году, согласно барометру Всемирной туристической организации, Армения в 2019 году заняла 12-е место в мире среди самых быстро развивающихся направлений в сфере туризма. Первая четверка стран по количество визитов в Армению стабильна: как и в предыдущие годы, в 2019 году нашу страну больше всего посетили граждане России, США, Грузии, Ирана. В пятерке лидеров у нас произошло изменение: на пятом месте Казахстан, за которым следуют Германия, Индия. Например, в этом году рост туристических визитов из Германии составил 40%», - сказала Сафарян.

По ее словам, Армения как страна еще мало известна туристам региона, поэтому проводятся масштабные кампании, и наша страна регулярно появляется на страницах престижных периодических изданий, что способствует увеличению количества туристических визитов в нашу страну.

По словам Сафарян, Армения привлекает иностранцев образом жизни людей, природой, потенциалом гастротуризма и т.д.. «Также наша страна считается доступной и безопасной. Мы продолжим работу по улучшению инфраструктуры, повышению осведомленности о стране и сделаем все возможное, чтобы Армения стала более привлекательной для туристов. Мы ожидаем, что темпы роста туризма сохранятся в ближайшие годы», - сказала председатель комитета по туризму.