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Reuters: США прекратили совместную с Турцией программу по полетам беспилотников

Reuters: США прекратили совместную с Турцией программу по полетам беспилотников

Власти США приняли решение приостановить на неопределенное время совместную с Турцией секретную программу по совершению американскими беспилотниками разведывательных полетов над территориями, где располагаются вооруженные формирования сирийских курдов. Как передает Арменпресс, об этом в среду со ссылкой на четыре источника из американской администрации сообщило агентство Reuters.

По его данным, ранее разведывательные полеты совершались невооруженными американскими беспилотниками с военной базы Инджирлик, используемой военно-воздушными силами Турции и США. Со стороны Министерства национальной обороны Турции и Пентагона не удалось получить официального подтверждения о приостановке программы, уточняет агентство.

Как информирует агентство, США приняли такое решение после того, как в октябре 2019 года Анкара начала в Сирии (к востоку от реки Евфрат) трансграничную операцию "Источник мира".

 




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