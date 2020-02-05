В Армении крестьяне скоро смогут страховать урожаи пшеницы, ячменя, яблок и персиков

Страховые компании скоро начнут процесс продажи страхового пакета еще для трех культур в сфере сельского хозяйства. Это пшеница и ячмень, а также яблоки и персики. Об этом в беседе с Арменпресс сказал заместитель директора Национального агентства по страхованию сельского хозяйства Нарек Овакимян.

“Страхование этих трех культур будет доступно во всех областях Армении. Продажа страховых пакетов имеет сроки, о которых мы сообщим дополнительно. Представим также и условия -страховая выплата, страховое покрытие и т.д.”, - сказал Нарек Овакимян.

По его словам, в любом случае, страхование этих культур будет иметь ту же логику, что и страховые пакеты винограда и абрикоса. Первые пакеты, выставленные на продажу по программе страхования сельского хозяйства, касаются именно винограда и абрикоса. Эти процессы находятся на активной стадии. Крайний срок продажи пакетов страхования для риска обморожения указанных культур установлен на 15 февраля текущего года. Крайний срок страхования рисков града и пожара установлен до 25 марта.

“За это время мы провели широкомасштабные работы по информированию сельских хозяйств. Представляли возможности страхования. Отмечу, что интерес довольно велик, наблюдается сдвиг, данные о продажах меняются ежедневно, хотя мы ждали большей активности”, - сказал Нарек Овакимян, подчеркнув, что успех программы зависит именно от активного участия крестьянских хозяйств. Во время визитов в области представители крестьянских хозяйств интересовались условиями программы, увеличением видов культур и компенсацией ущерба. Нарек Овакимян подчеркнул, что государство сделает все, чтобы условия были максимально доступными, а компенсация - максимально ощутимой.

Страховой пакет указанных культур предоставляет ряд возможностей. В частности, 50% от фактической суммы страхования дает государство. В случае ущерба, например, в случае обморожения, страховая компания компенсирует 60%. Нарек Овакимян представил следующий пример: “Предположим, сад находится в зоне третьего риска, крестьянин приобрел договор на сумму 1 млн 800 тысяч драмов самого высокого страхового покрытия. За один гектар виноградника нужно заплатить 42 300 драмов, остальные 42 300 драмов заплатит вместо него государство. То есть на самом деле стоимость договора составляет 84 тыс. 600 драмов, половину из которых субсидирует государство. И если сад получит ущерб на 70% , то крестьянину будет выплачено 1 млн 80 тысяч драмов. 70% 1 млн 800 тыс. драмов - 1 млн 200 тыс. драмов, из них вычитается 10% невозмещаемой суммы. То есть получается, что за 1 га виноградника, заплатив 42 тыс. 300 драмов, в случае ущерба крестьянин получит компенсацию в размере 1 млн 80 тыс. драмов”, - сказал он. Нарек Овакимян отметил, что если представитель крестьянского хозяйства не приобрел страховку, то в случае ущерба финансовые потери понесет он сам.

Национальное агентство страхования сельского хозяйства основано Центральным банком РА для осуществления текущего управления страхованием сельского хозяйства. Это разработка продуктов, проверка заявки на субсидирование, создание системы оценки ущерба, лицензирование оценщиков ущерба, составление информационной базы, проверка повторных жалоб, перестрахование и т. д. Программа страхования, осуществляемая в сельскохозяйственной сфере, стала реальностью благодаря содействию Немецкого банка развития и Федеративной Республики Германия.

Анна Гзирян