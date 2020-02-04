Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

В Ереване появится улица имени Гоар Гаспарян

В Ереване появится улица имени Гоар Гаспарян

Участок от улицы Леонида Азгалдяна в центре Еревана до Каскада - от Верин Антараин 19а до 122, будет назван в честь Народной артистки Республики Армения Гоар Гаспарян.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение Совета старейшин Еревана будет принято 11 февраля в ходе 1-го в этом году заседания.




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БелТА

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