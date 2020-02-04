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Google впервые раскрыла доходы Youtube

Google впервые раскрыла доходы Youtube

Холдинг Alphabet раскрыл сведения о прибыли, которые генерирует принадлежащий ему видеохостинг Youtube. Годовой отчет опубликован на сайте компании, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Alphabet – материнская компания Google. Последняя приобрела Youtube в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов. С тех пор холдинг не публиковал данных о доходах сервиса от рекламы.

За 2019 год Youtube заработал на рекламе более 15 миллиардов долларов.

Сервис принес компании около 10% всей выручки, которая составила 162 миллиарда долларов. Доходы Alphabet за год выросли на 18%.

 




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