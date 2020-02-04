Бывший главный редактор первого производственно-творческого объединения "Ленфильма" Фрижета Гургеновна Гукасян скончалась в возрасте 89 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте "Ленфильма".

"В ночь с 1 на 2 февраля не стало выдающегося редактора киностудии "Ленфильм", заслуженного деятеля искусств России - Фрижеты Гургеновны Гукасян... Ее высокий профессионализм помог раскрытию и становлению творческих индивидуальностей многих драматургов и режиссеров, работавших в объединении (среди них Алексей Баталов, Алексей Герман, Динара Асанова)", - говорится в сообщении.

Фамилия Гукасян как редактора стоит в титрах таких картин киностудии, как "Ребята с Канонерского", "Водяной", "Когда разводят мосты", "713-й просит посадку", "Донская повесть" и многих других.

Фрижета Гукасян родилась 17 июля 1930 года. С 1960 по 1990 годы была главным редактором первого производственно-творческого объединения "Ленфильма".