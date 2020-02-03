Глава Венецианской комиссии выступил с заявлением относительно ситуации вокруг КС Армении

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы (Европейской комиссии за демократию через право) Джанни Букиккио выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда Республики Армения, подчеркнув важность соблюдения принципа добровольности в процессе досрочного ухода судей на пенсию. Как сообщает Арменпресс, он призвал ослабить напряженность и решить проблему в атмосферу сдержанности и взаимного уважения.

«В продолжение своего заявления от 29 октября 2019 года я по-прежнему обеспокоен открытым конфликтом вокруг Конституционного суда Армении. Разделяю в этой связи озабоченность содокладчиков ПАСЕ. Я хотел бы вновь обратиться к предложениям, сделанным в заключении Венецианской комиссии, опубликованном в октябре 2019 года, согласно которому схема досрочного выхода членов Конституционного суда на пенсию действительно должна быть добровольной и исключать любое политическое или личное давление на судей, и должна осуществляться таким образом, чтобы это не влияло на исход дел. Публичные заявления и действия последних времен не соответствуют этим стандартам и не могут способствовать ослаблению напряженности.

Демократическая культура и зрелость требуют систематической сдержанности, добропорядочности и взаимного уважения между государственными институтами.

Я вновь призываю все стороны проявить сдержанность и ослабить напряженность в этой тревожной ситуации, чтобы обеспечить нормальную реализацию Конституции Армении», - говорится в заявлении Букиккио.