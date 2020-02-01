Вице-премьер Тигран Авинян обсудил с послом Китая ситуацию с коронавирусом

Вице-премьер Тигран Авинян 1 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Армении Тьяна Эрлуна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьер, собеседники обсудили вызванную коронавирусом ситуацию. Посол Китая представил последние данные и общую ситуацию в связи с распространением вируса, отметив, что, хотя ситуация сложная, однако контролируемая и стабильная. Китайская сторона ожидает улучшения ситуации в течение недели.

Тьян Эрлун отметил, что этот вопрос находится под непосредственным контролем высшего руководства Китая, в борьбе с коронавирусом наличествует максимальная сплоченность, и значительные человеческие и материальные ресурсы направлены на достижение этой цели. Страна также активно сотрудничает с международными партнерами, и ведется работа по созданию вакцины.

Вице-премьер поблагодарил за предоставленную исчерпывающую информацию. Он представил работу, проделанную Арменией по предотвращению проникновения коронавируса, и отметил, что с этой целью под его руководством создана межведомственная комиссия.

Тигран Авинян сказал, что высоко оценивает предпринятые Китаем эффективные шаги, и выразил мнение, что ситуация скоро будет урегулирована. Он также подчеркнул важность оперативности, прозрачности и усилий китайской стороны в сотрудничестве с международным сообществом. Вице-премьер добавил, что Армения готова всячески оказывать поддержку дружественному Китаю.