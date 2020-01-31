Американская актриса и режиссер Джоди Фостер снимет фильм, основанный на реальной истории кражи картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deadline.

Источник рассказал изданию, что руководители медиа компании Los Angeles media fund Джеффри Сорос и Саймон Хорсман назначили обладательницу премии "Оскар" режиссером драмы, основанной на книге Сеймура Райта Day they stole the Mona Lisa ("День, когда они украли "Мона Лизу"). У ленты пока нет названия.

Преступление произошло в 1911 году, тогда трое разнорабочих дождались закрытия Лувра и вынесли картину. Шедевр обнаружили во Флоренции только спустя два года.

Дата выхода картины пока не известна.