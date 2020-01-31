Ученые нашли новое средство борьбы с вирусами

Лекарство на основе сахара может помочь врачам в борьбе с вирусными инфекциями - от гриппа и лихорадки Эбола до коронавируса нового типа. Как сообщил Женевский университет, его специалисты вместе с британскими коллегами "модифицировали молекулы сахара, что позволяет разрушать посредством простого контакта многочисленные вирусы, и в частности, те, которые вызывают респираторные и герпетические инфекции". О своих изысканиях ученые рассказали в журнале Science Advances, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Речь идет о применении против вирусов циклодекстринов - углеводов, являющихся производными от глюкозы. Они не провоцируют усиление устойчивости у вирусов и не являются токсичными. Их молекулы разрушают оболочку вируса при контакте, лишая его возможности заражать организм. Будучи очень стабильными циклодекстрины могут применяться в виде крема, геля или спрея для носа.

Как подчеркивают авторы исследования, "если удастся перейти к конкретному применению" лекарства на основе циклодекстрина, то это будет иметь глобальное значение. В частности, такое средство может помочь в противодействии коронавирусу нового типа, выявленному недавно в Китае.