Эрдоган назвал условие начала новой военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу вновь заявил о готовности Анкары предотвратить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, по версии которой в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители. С таким утверждением турецкий лидер выступил в пятницу в Анкаре, трансляцию вел телеканал NTV.

"Если в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу", - сказал Эрдоган.

Он также напомнил, что "Турция не может оставаться безучастной к ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе".

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на Эрдогана, сообщило о готовности Турции к новой военной операции в Сирии из-за обострения ситуации в Идлибе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

30 января Совет национальной безопасности Турции по итогам заседания под председательством Эрдогана, которое длилось четыре с половиной часа, заявил, что Анкара намерена принять дополнительные меры, чтобы остановить нападения на мирных жителей в сирийской зоне деэскалации "Идлиб".