ЕСПЧ признал нарушение прав Манвела Сарибекяна, скончавшегося в плену в Азербайджане

Европейский суд по правам человека признал все нарушенные права 20-летнего жителя села Тту джур Манвела Сарибекяна, скончавшегося в азербайджанском плену в 2010 году. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал представитель семьи Сарибекяна в ЕСПЧ Артак Зейналян.

По делу “Сарибекян и Балян против Азербайджана” суд постановил, что по факту смерти Манвела Сарибекяна произошло нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 3 (запрещение пыток) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Согласно решению Евросуда, азербайджанская сторона в трехмесячный срок должна выплатить компенсацию в 62 тыс. евро, из которых 60 тыс. - компенсация нематериального ущерба, а 2 тыс. -судебные издержки.

Житель села Тту джур Гегаркуникской области Манвел Сарибекян (27.02.1990 г. р.) был взят в плен 11 сентября 2010 года. По предварительным данным, 20-летний молодой человек должен был отвести крупный рогатый скот на пастбище. Около 17: 00 на участке “Кахут”, потеряв ориентацию из-за тумана, он оказался на армяно-азербайджанской границе и был взят в плен азербайджанцами. 4 ноября азербайджанская сторона передала тело Манвела Сарибекяна Армении. Он скончался 5 октября 2010 года в результате удушения. При предварительном осмотре тела стало ясно, что оно в Азербайджане не хранилось должным образом, поскольку труп уже был подвержен гниению. В результате судебно-медицинской экспертизы тела стало ясно, что на теле имеются следы пыток, что свидетельствовало о том, что М. Сарибекян подвергался пыткам и бесчеловечному обращению.