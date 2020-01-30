Правительство Армении на 30% повышает зарплату сотрудников УИУ.

Как передает «Арменпресс», министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что в настоящее время в УИУ есть 179 вакантных штатов, большая часть которых - 112 мест, составляют должности младшей и ведущей группы уголовно-исполнительного учреждения. Они выполняют самые опасные и самые рисковые работы, и являются самыми уязвимыми в вопросах борьбы с коррупционными рисками и криминальной культурой.

“В основе этого решения лежит также и политика правительства по преодолению уголовной субкультуры. Служащий младшего персонала в настоящее время получает 150 тысяч 470 драмов и выполняет самую рисковую работу, а начальник УИУ - около 411 тысяч драмов и премию - около 500 тысяч драмов”, - сказал министр, добавив, что в УИУ есть также потребность и в психологах и психиатрах, что также связано с зарплатой.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что правоохранительная система должна работать в новом темпе и с новым размахом. Он также отметил и значение нового порядка организации питания уголовно-исполнительных учреждений. “По официальным данным, в тех УИУ, где еда предоставляется в новом порядке, около 100% заключенных уже пользуются этой услугой. Прежняя система была очень плоха, и лишь 10-20% заключенных употребляли пищу УИУ. Это также существенное облегчение социального бремени для семей осужденных и арестованных лиц. Сегодня в УИУ у нас много вакансий. Причина в том, что зарплаты низкие, а риски высокие”, - сказал он, добавив, что этим решением они де-факто создают новые рабочие места.

Рустам Бадасян сообщил, что с лета этого года все 12 УИУ РА перейдут на новый порядок предоставления питания.