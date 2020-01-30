Вооружение 102-й военной базы и войск Армении - важное направление укрепления безопасности ОДКБ

Вооружение дислоцированной в Армении 102-й российской военной базы и вооруженных сил Армении является одним из важных направлений укрепления безопасности Армении и ОДКБ в целом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге 30 января заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, отвечая на вопрос о том, какие необходимые меры собирается предпринять ОДКБ в регионе с учетом напряженности американо-иранских отношений.

“Укрепление дислоцированной в Армении 102-й российской военной базы и вооружение войск Армении делается не случайно”, - заметил Сидоров.

По словам генерал-полковника Анатолия Сидорова, в уставе организации и в стратегии, принятой главами государств отмечается, что, основным источником повышения потенциала ОДКБ является усиление национальных группировок и национальных формирований.

“Еще одним фактором усиления является подготовка войск организации именно в кавказском регионе. В этом году мы запланировали ряд оперативных мероприятий, которые пройдут в этом регионе”, - заключил Анатолий Сидоров.