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Страны ОДКБ отправят по 75 военнослужащих на парад Победы в Москве

Страны ОДКБ отправят по 75 военнослужащих на парад Победы в Москве

Каждая страна - участница Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отправит 75 военнослужащих в Москву для участия в параде Победы 9 мая 2020 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Главы государств подтвердили участие воинского контингента. Планируется, что в состав парадного расчета от каждого государства войдут по 75 человек", - сказал он.

 




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БелТА

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