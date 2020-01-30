В Женеве продолжается встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова

В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Она проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика”, - отметила Анна Нагдалян.

Министры встречались и провели обсуждения и 29 января. Переговорам предшествовала встреча Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.