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В Женеве продолжается встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова

В Женеве продолжается встреча Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова

В Женеве продолжается встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Она проводится при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика”, - отметила Анна Нагдалян.

Министры встречались и провели обсуждения и 29 января. Переговорам предшествовала встреча Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.




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БелТА

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