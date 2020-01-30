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Unicode представил новые эмодзи

Unicode представил новые эмодзи

Организация Unicode Consortium показала 117 новых эмодзи, которые станут доступны для пользователей во второй половине 2020 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

Как указывает Emojipedia, такие пиктограммы появятся, в частности, у пользователей iOS, Android, WhatsApp и Twitter. Портал отметил, что в зависимости от платформы их вид может немного отличаться. 

Среди новых изображений, в частности, есть улыбающееся лицо со слезой, ниндзя, матрешка, сердце, близкое к анатомически верному, легкие, черника, болгарский перец, белый медведь, тюлень, мамонт и многое другое. 




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