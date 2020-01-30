Facebook выплатит более $500 млн из-за иска о распознавании лиц

Американская компания Facebookсогласилась выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу использования технологии распознавания лиц. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление компании.

Ранее сообщалось, что Facebook больше не будет автоматически использовать в социальной сети технологию распознавания лиц.

Финансовый директор Facebook Дэвид Венер подчеркнул, что компания "решила достичь урегулирования в интересах сообщества и своих акционеров".

В 2015 году жители штата Иллинойс подали коллективный иск против Facebook, обвинив компанию в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных.