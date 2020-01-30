По поручительству Тиграна Мансуряна и других деятелей музыкант освобожден от службы в армии

Решением правительства музыкант Айк Тигранович Сукиасян освобожден от обязательной военной службы рядового состава. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 30 января.

Айк Сукиасян учится в Мадриде, в музыкальной школе Escuela Superior de Musica Reina Sofia.

Принятие решения обусловлено совершенствованием профессиональных навыков Айка Сукиасяна.

Поручительство Айку Сукиасяну представили Тигран Мансурян, посол Армении в Германии Ашот Смбатян, Эдуард Топчян, Степан Ростомян, Медея Абрамян, Александр Чаушян, Левон Чилинкирян, Левон Чаушян и Марианна Ширинян.

Айк Сукиасян уже имеет следующие достижения:

В октябре 2013 года Айк Сукиасян в Германии участвовал в Международном конкурсе юных солистов ”DR. RICHARD BELLON” и занял 3-е почетное место.

Первый призер конкурса-фестиваля “Semper Music International Competition 2017”, который прошел в Италии в июле 2017 года.

В апреле 2018 года на конкурсе “XVI CMCET Concurso Música de Cámara Ecoparque Trasmiera” в Испании был удостоен первой премии и признан “Лучшим солистом”

В июне 2019 года в Испании был удостоен звания лучшего виолончелиста года и дважды был награжден лично королевой Испании Софией.

С 2017 года по сей день Айк Сукиасян организовал две группы камерной музыки – “Trío fundación Mahou San Miguel” и “Cuarteto Mendelssohn BP”, с которыми ведет активную концертную деятельность.