Президента Арцаха провел рабочее совещание в городе Карвачар

В городе Карвачар президент Республики Арцах Бако Саакян 29 января провел рабочее совещание с участием ответственных сотрудников администрации Шаумянского района, руководителей общин и директоров школ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся хода осуществления различных программ в районе и существующих проблем.

Бако Саакян вновь отметил важную роль Шаумянского района в вопросе обеспечения водной безопасности родины и подчеркнул, что в ходе осуществления разных проектов должны неукоснительно соблюдаться природоохранные нормы. Президент Арцаха отметил, что эти вопросы будут всегда находиться в центре внимания государства и в случае возникновения проблем будут предприняты все меры для их устранения.

Бако Саакян дал руководителям компетентных органов поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В совещании приняли участие госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян и другие должностные лица.