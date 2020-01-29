В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В нем Доминик Торетто (Вин Дизель) возится с трактором на ферме вместе с сыном. Главный герой не может уделять гонкам столько времени, как раньше.

Затем Доминик и Летти Ортис (ее играет Мишель Родригес) укладывают мальчика спать. Летти дает мальчику цепочку с крестом и говорит: "Твой папа дал мне его, а я собираюсь передать его тебе. Для защиты от того, что случится". На этом ролик заканчивается.

Полноценный трейлер ожидается 31 января, а премьера картины запланирована на 21 мая текущего года.