Джастин Бибер рассказал о выходе нового альбома

Кандский певец Джастин Бибер подтвердил, что его пятый альбом Changes появится в следующем месяце, а также опубликовал на YouTube аудиоверсию трека Get me, который записал вместе с исполнительницей Kehlani, сообщает NME. Музыкант рассказал в инстаграме, что пластинка выйдет 14 февраля. Трек-лист пока держится в секрете.

Но уже известно, что в мае Бибер отправится в большой тур по США, который начнется с концерта в Сиэтле, и завершится в конце сентября шоу в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси),сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

После почти пятилетнего перерыва в карьере исполнитель выпускает альбом, едет в тур и представил на YouTube-канале документальный сериал Seasons, в котором он рассказывает о себе. Первую серию опубликовали сегодня. Всего в сериал войдет десять эпизодов.