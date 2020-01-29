В Армении нет лабораторных тестов на коронавирус: образцы будут отправлены в другую страну

В Армении и в регионе нет лабораторных тестов для диагностики нового коронавируса. Однако в случае любого подозрительного случая Армения отправит образцы в сотрудничающие лаборатории Европейский региона.

Как передает Арменпресс", об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Армении Лиана Торосян.

“Армения в этом плане не считается страной риска. Однако у нас есть все лабораторные возможности диагностировать атипичную пневмонию, обусловленную коронавирусом, и респираторный синдром Ближнего Востока, который также обусловлен коронавирусом. Что касается тестов нового коранавируса, то для ряда стран они пока недоступны. Если на данный момент будет выявлен подобный случай, мы в рамках сотрудничества с ВОЗ сможем отправить образец в те ограниченные лаборатории, где есть возможность его диагностики”, - сказала Торосян и отметила, что в Европейском регионе есть три лаборатории, в которых, исходя из срочности, мы сможем провести исследование образца.

Новый коронавирус не имеет каких-либо необычных симптомов, в основном, выявляется специалистами на фоне пневмонии. В случае пневмонии мы можем отправить образец, но должны быть и клинические показатели. После проявления симптомов за короткое время возникает инфильтративная пневмония, которая в обоих легких показывает инфильтратную картину”, - сказала Торосян и отметила, что они контролируют также и анамнезы путешественников, которые до появления симптомов были в целевой стране.

Торосян заверила, что пока не было необходимости в отправке образцов.

Министерство здравоохранения Армении тесно сотрудничает с рядом структур, организует обсуждения. В результате обсуждений с Инспекционным органом безопасности продуктов питания было принято решение с 26 января запретить ввоз продукции животного происхождения, произведенной в Китае, а также китайского сырья из других стран. МИД Армении совместно с Комитетом по туризму разработали памятный лист, которым гражданам Армении в ближайшие два месяца предлагается воздержаться от организации туристических туров из Китая в Армению.

Министерство тесно работает также и с Инспекционным органом здравоохранения и труда. Специалисты Министерства здравоохранения были командированы в пункты пропуска на государственных границах Армении для оказания профессиональной помощи сотрудникам Инспекционного органа здравоохранения и труда.

По последним данным ВОЗ, в Китае зафиксировано 4 537 случаев заражения коронавирусом со 106 смертельными исходами. Согласно сообщению Государственной комиссии Китая по вопросам здравоохранения, зарегистрировано около 5 997 подтвержденных случаев - 132 со смертельным исходом. Случаи зарегистрированы и в 15 других странах.