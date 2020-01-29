На улице Сараланджи произошло ДТП: пострадавших нет

29-го января в 02:26 в службу “911” МЧС РА поступил звонок, что возле мемориального комплекса “Мать Армения” на улице Сараланджи в Ереване произошло ДТП: перевернулся автомобиль.

Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщило, что на место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления спасательных сил и спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения.

Выяснилось, что автомобиль марки “Nissan Quest” врезался в столб наружного освещения на обочине дороги и перевернулся, пострадавших нет. Спасатели обесточили автомобиль.