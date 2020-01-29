В селе Ахурян вспыхнул пожар: пострадавших нет

28-го января в 20:26 в службу “911” МЧС РА поступила информация, что во дворе одного из домов в 1-м переулке Ахурянского шоссе села Ахурян Ширакской области горит крыша хлева. Как передает Арменпресс, МЧС сообщило, что на место происшествия выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Армении.

Сгорели крыша хлева (около 60 кв / м), крыша пекарни (около кв / м) и около 200 тюков сена.