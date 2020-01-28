ВОЗ и Китай готовы сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус и министр иностранных дел Китая Ван И на встрече во вторник выразили готовность активно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса, которые унёс жизни уже 106 человек, как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении МИД Китая по итогам встречи.

"ВОЗ надеется на укрепление сотрудничества с Китаем и готова предоставить Пекину всю необходимую помощь в соответствии с потребностями китайской стороны", - заявил Гебрейесус. Ван И в свою очередь поблагодарил главу ВОЗ за то, что организация придерживается объективной и справедливой позиции. "Китай также готов продолжать усиливать сотрудничество с международным сообществом, особенно с ВОЗ, сохраняя открытое и транспарентное отношение", - указал Ван И.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.