Бархатная революция укрепила свободу слова в Армении — выступление замминистра ИД РА в ООН

23 января в Совете по правам человека ООН состоялось обсуждение третьего доклада Национального периодического мониторинга Армении (НПМ). Для представления доклада в Женеве находилась официальная делегация Республики Армения во главе с заместителем министра иностранных дел Артаком Апитоняном.

Арменпресс представляет основные моменты выступления замминистра иностранных дел Армении АртакаАпитоняна.

«Будучи вновь избранным членом Совета по правам человека, Армения подтверждает свою неизменную приверженность укреплению и стимулированию защиты прав человека —в соответствии со своими добровольными обязательствами, в частности, касающимися построения мирного инклюзивного общества, решения проблем геноцида и предупреждения массовых преступлений, борьбы с преступлениями на почве ненависти, защиты прав женщин и беженцев.

Весной 2018 года в Армении произошла ненасильственная бархатная демократическая революция. Это было смелоепроявлениереализации основных прав и свобод и важный шаг в истории Армении в построении более демократического общества. Революция дала новый импульс правовым, судебным, экономическим и социальным реформам в стране и провела радикальные реформы в области успешного управления, верховенства закона и прав человека.

Армения проводит широкомасштабные реформы для обеспечения полной и беспрепятственной реализации гражданских и политических прав. Одним из столпов пакета реформ является судебная реформа, направленная на обеспечение независимости судебной власти и восстановление доверия общественности к системе. Его ключевыми элементами являются введение сбалансированной системы оценки добропорядочности судей, а также установление функциональных, структурных, материальных и социальных гарантий их независимости.

Другим ключевым приоритетом правительства является непримиримая борьба с коррупцией. Антикоррупционная стратегия - это институциональная основа с аспектами профилактики, расследования и антикоррупционного образования. Она включает в себя создание институционального антикоррупционного органа и антикоррупционного суда, возвращение незаконно приобретенного имущества, проверку имущества государственных служащих и расширение системы декларирования. В последнее время в борьбе с коррупцией властями были возбуждены и расследованы сотни уголовных дел, связанных с коррупцией, в том числе и против высокопоставленных чиновников.

«Бархатная революция способствовала укреплению свободы прессы и слова в Армении. Ключом к успеху политическогопреобразования была не только сильная воля и единство людей, но и широкое использование онлайн-коммуникаций. Благодаря этому изменению в Армении был установлен новый уровень демократии. Армения в 2019 году заняла 61-е место в рейтинге «Репортеры без границ», что на 19 пунктов больше, чем в предыдущем году. Армения входит в число стран с самым высоким прогрессом по свободе интернета за последний год. Армения входит в число 10 свободных стран, таких как Австралия, Великобритания, США, Франция и Италия.

Беспрепятственное осуществление права на свободу собраний также важно для правительства, которое предприняло большие шаги для приведения правоохранительной деятельности в соответствие с международными стандартами. Небольшое исторически количество жалоб за последний год иллюстрирует вышеуказанную тенденцию.

Армения высоко ценит участие женщин в мире и безопасности. В феврале 2019 года Армения приняла первый национальный план действий по выполнению положений резолюции СБ ООН1325. Армения придает большое значение активному участию женщин на всех этапах конфликта и защите прав женщин, пострадавших в результате конфликта. В этой связи я хотел бы отметить, что в Армении была начата кампания «Женщины за мир», целью которой является предоставление инклюзивной платформы женщинам и матерям для содействия миру и примирению в районах, затронутых конфликтом, как в нашем регионе, так и за его пределами.

Активное участие женщин во время бархатной революции все еще актуально трансформировать в более ощутимые результаты с точки зрения увеличения представительства женщин в политической и экономической жизни страны. Некоторый успех был достигнут в самых современных секторах экономики. Например, участие женщин и девочек в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), одного из основных источников роста ВВП в Армении, составляет 32% по сравнению со средним показателем, зарегистрированным в мире - 20%.

Защита прав беженцев всегда была важна, так как Армения предоставляет убежище беженцам с 1980-х годов. Правительство делает все возможное, чтобы улучшить условия жизни беженцев и обеспечить их полную интеграцию.

Тревожные тенденции во всем мире, включая растущее число международных и межгосударственных конфликтов, беспрецедентный рост воинственных заявлений и разжигание ненависти в последние годы, откровенная героизация массовых преступников, повсеместное распространение преступности,безнаказанность преступлений против человечества, уничтожение памятников истории и культуры.Особенно тревожит тот факт, что многие из указанных действий провоцируются или поощряются властями некоторых стран».