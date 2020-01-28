Более 89% жителей Армении доверяют Армянской армии

89,4% граждан Армении доверяют Армянской армии больше чем всем государственным и общественным структурам. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют результаты исследования “Бревиса”.

Республика Армения и армянство всего мира 28 января отмечают 28-ю годовщину формирования Вооруженных сил РА.

Вооруженные силы РА сформировались в 1992 - 1994 гг. Республика Армения, уже независимая, и Нагорно-Карабахская Республика, находясь в необъявленной, но фактической войне с Азербайджаном, одновременно приступили к созданию Национальной армии. В вопросе создания армянской армии решающую роль сыграла Декларация о независимости 1990 года, которой и была провозглашена фактическая независимость Армении и открылись новые правовые и практические перспективы в вопросе создания Национальной армии.