Пашинян сказал, по какому уголовному делу его допросили в ССС

Премьер-министр РА Никол Пашинян был допрошен в Службе специальных расследований 24 января в рамках уголовного дела, возбужденного на основании сообщения некоего гражданина о нападении на Пашиняна, в пенитенциарном УИУ«Кош».

Как передает Арменпресс, отвечая на вопросы журналистов, об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА НиколПашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Вынужден сказать. В 2010 году люди в масках напали на меня в Кошской тюрьме. Честно говоря, когда я стал премьер-министром, я вспомнил этот случай и подумал: «Долженли я теперь поинтересоваться этим делом, или нет. Потом, если честно, я подумал, что это тыдно, теперь все скажут, что я начал заниматься своими личными делами». Недавно выяснилось, что какой-то гражданин по собственной инициативе.по какой-то причине написал заявление и сказал, что знает, кто организовал нападение, добровольно пошел на дачу показаний, дал конкретные имена. И в связи с этим было возбуждено дело, и меня вызвали на допрос», - сказал Пашинян. Он добавил, что он был признан потерпевшим по делу.

25 января стало известно, что 24 января премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Специальную следственную службу для участия в следственной операции по одному из уголовных дел, расследуемому органом предварительного следствия.

Никол Пашинян выигрывает в январе 2010г. был приговорен к 7 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков 1 марта 2008 года. Он был освобожден из тюрьмы 27 мая 2011 годурешением об амнистии, проведя 1 год и 11 месяцев в тюрьме.