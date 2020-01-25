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Армения передаст в дар Арцаху 10 новых машин скорой помощи

Армения передаст в дар Арцаху 10 новых машин скорой помощи

Республика Армения передаст 10 новых машин скорой помощи Республике Арцах. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции 25 января в Капане премьер-министр РА Никол Пашинян, представив в третий раз 100 фактов о Новой Армении.

«Правительство Армении приняло решение подарить Арцаху 10 новых машин скорой помощи. Автомобили будут закуплены из государственного бюджета Армении и будут в марте в Арцахе», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА Никол Пашинян уточнил, что число 10 обусловлено нынешним спросом.-


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БелТА

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