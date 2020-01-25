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Европейские индексы - 24-01-20

Европейские индексы - 24-01-20

МОСКВА, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.41% и составил 13576.68 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.88% и составил 6024.26 пункта, британский FTSE вырос на 1.04% и составил 7585.98 пункта, а российский RTSI вырос на 0.23% и составил 1599.82 пункта.




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