Варденяцский перевал закрыт для грузовиков

Министерство по ЧС Армении сообщает, что 24-го января по положению на 20:20 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал для грузовиков закрыт, а для остальных видов транспортных средств - труднопроходим.

На автодорогах Сюникского регионa и автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

В регионе Сюник и в городе Джермук Вайоцдзорского региона идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.