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Дзюдоист Фердинанд Карапетян вышел в финал Гран-при Израиля

Дзюдоист Фердинанд Карапетян вышел в финал Гран-при Израиля

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян успешно начал международный турнир в Тель-Авиве.

Как сообщает Арменпресс, Карапетян в весовой категории 73 кг первого гран-при текущего года одержал 6 побед вышел в финал, где сразится с итальянцем Фабио Басиленом.

Данный турнир является рейтинговым для Олимпийских игр.




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