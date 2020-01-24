Дзюдоист Фердинанд Карапетян вышел в финал Гран-при Израиля
Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян успешно начал международный турнир в Тель-Авиве.
Как сообщает Арменпресс, Карапетян в весовой категории 73 кг первого гран-при текущего года одержал 6 побед вышел в финал, где сразится с итальянцем Фабио Басиленом.
Данный турнир является рейтинговым для Олимпийских игр.
- 23:03 В Турции произошло сильное землетрясение (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
- 21:24 Мхитар Айрапетян выразил поддержку преследуемой Азербайджаном Элени Теохарус
- 21:06 Азербайджан без мифов: представлена книга «Современный Азербайджан»
- 20:50 Варденяцский перевал закрыт для грузовиков
- 20:40 Мнацаканян положительно оценено эффективное и тесное сотрудничество между МИД Армении и Грузии
- 20:24 Президент Армении выступил с лекцией в Холонском технологическом университете
- 20:10 Патриаршим кондаком Католикоса Всех Армян провозглашена епархия стран Балтии
- 20:07 Вице-премьер Армении и посол РФ обменялись мнениями по повестке армяно-российских отношений
- 19:57 В Армении никогда не было и не может быть антисемитизма: глава еврейской общины Армении
- 19:40 Северная автотаможня 27 и 28 января будет работать
- 19:05 В Ереване почтили память жертв Холокоста
- 18:27 Дзюдоист Фердинанд Карапетян вышел в финал Гран-при Израиля
- 18:21 Поиски туристической группы из 6 граждан РФ продолжатся 25 января
- 18:18 ФФА подписала меморандум о сотрудничестве с тремя членами-государствами ЕАЭС
- 18:14 Открывший огонь в бизнес-центре “Эребуни плаза” мужчина отказался от дачи показаний
- 18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-01-20
- 18:04 Азиатские индексы - 24-01-20
- 18:03 Bloomberg: власти Китая запретили туристическим агентствам продавать путевки
- 17:55 Австрия планирует до 2030 года перейти на возобновляемую энергию
- 17:44 На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь
- 17:20 Скотленд-Ярд начал применять технологию распознавания лиц в Лондоне
- 17:07 Стал известен фильм открытия Берлинского кинофестиваля
- 16:47 ВОЗ может использовать вакцины против MERS для борьбы с коронавирусом
- 16:42 Зограб Мнацаканян принял новоназначенного посла Украины в Армении
- 16:40 Диетолог рассказала, какие полезные продукты могут быть опасны
19:20, 17.01.2020
Просмотрели 2031 раз Известны новые подробности смерти экс-директора СНБ Армении
21:20, 17.01.2020
Просмотрели 1582 раз «В Азербайджане нас убивали за то, что мы армяне»: Свидетельство жертвы армянских погромов в Баку
21:25, 17.01.2020
Просмотрели 1549 раз Соболезнования и реакции в связи с кончиной Георгия Кутояна
16:43, 19.01.2020
Просмотрели 1333 раз Со дня гибели Белого голубя Турции – Гранта Динка, прошло 13 лет
18:17, 17.01.2020
Просмотрели 1276 раз Президент Республики Армения в Абу-Даби посетил атомную электростанцию “Барака”