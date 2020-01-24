Дзюдоист Фердинанд Карапетян вышел в финал Гран-при Израиля

Член сборной Армении по дзюдо Фердинанд Карапетян успешно начал международный турнир в Тель-Авиве.

Как сообщает Арменпресс, Карапетян в весовой категории 73 кг первого гран-при текущего года одержал 6 побед вышел в финал, где сразится с итальянцем Фабио Басиленом.

Данный турнир является рейтинговым для Олимпийских игр.