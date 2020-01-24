ФФА подписала меморандум о сотрудничестве с тремя членами-государствами ЕАЭС

Федерация футбола Армении 24 января подписала меморандум о сотрудничестве с Казахстаном, Киргизией и Беларусью.

С 23 января в Ереване находятся главы и представители футбольных ведомств и профессиональных лиг стран-членов ЕАЭС - России, Казахстана, Киргизии и Беларуси. Цель приезда заключается в подписании меморандума о футбольном сотрудничестве.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, во время встречи, состоявшейся 24 января в офисе ФФА, Федерацию футбола Армении представляли президент ФФА Армен Меликбекян, вице-президент ФФА Армен Никогосян, генеральный секретарь ФФА Артур Азарян, а также менеджер сборных-команд ФФА Грачья Гамбарян.

В числе гостей были генеральный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Чебан, руководитель Департамента международного сотрудничества РФПЛ Елена Кобак, руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев, руководитель отдела проведения соревнований Белорусской футбольной ассоциации Игорь Цаплюк, президент Киргизской футбольной лиги Нурбек Атаканов и вице-президент Федерации футбола Киргизии Дастанбек Конокбаев.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах футбола (тренерское образование, детско-юношеский футбол, футзал, женский футбол, работы с болельщиками и т. д.). Особое внимание было уделено обсуждению различных вопросов, имеющих отношение к Профессиональной лиге.

Затем президент ФФА Армен Меликбекян подписал меморандум о сотрудничестве с представителями Казахстана, Киргизии и Беларуси. Гендиректор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Чебан заявил, что у них нет возражений касательно меморандума, но президент РФПЛ Сергей Прядкин выразил желание лично подписать его - возможно, во время следующей встречи сторон.

Чебан также подтвердил, что вне зависимости от подписания меморандума, учитывая приказ министра спорта Российской Федерации, с 1 июля 2020 года армянские футболисты в России не будут считаться «легионерами».