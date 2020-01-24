Ученые из США и Китая готовят вакцину от коронавируса, сообщили СМИ

Китайские и американские ученые совместно разрабатывают вакцину против нового типа коронавируса, сообщает новостное агентство Синьхуа.

По данным агентства, сотрудничество ведется между американскими Медицинским колледжем Бэйлор в Хьюстоне в штате Техас, медицинским отделением Университета Техаса и Нью-Йоркским центром переливания крови и китайским центром вирусологии в Фуданьском университете в Шанхае,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это замечательное сотрудничество. Однако разработка вакцины – это небыстрый процесс, и неясно, будет ли у нас готовая к использованию вакцина до окончания этой эпидемии", - заявил декан Национальной школы тропической медицины в колледже Бэйлор Питер Хотез.