В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба

Бывший заместитель главы генштаба Турции Мухаррем Кёсе приговорен к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота, сообщает телеканал Haberturk.

Вместе с Кёсе к пожизненному тюремному сроку приговорен еще один бывший высокопоставленный сотрудник генштаба Хайреттин Калдырымджи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.