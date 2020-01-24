Президент Филиппин отказался от визита в США из-за невыдачи визы сенатору

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил не ехать с визитом в США в марте и начал процедуру денонсации договора об упрощенном визовом режиме для американских военных. Как сообщает в пятницу газета Manila Bulletin, такое решение глава государства принял после отказа Вашингтона выдать филиппинскому политику визу.

"Он [президент Дутерте] сказал, что не поедет. Не поедет по многим причинам, одна из них - невыдача визы сенатору Рональду де ла Росе", - приводит газета слова пресс-секретаря президента Сальвадора Панело. Панело также добавил, что по инициативе главы государства начнется процесс денонсации договора между США и Филиппинами об упрощенном визовом режиме для военнослужащих. Ранее Дутерте лично обещал прекратить действие соглашения, если сенатору не будет предоставлена виза, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как поясняет газета, невыдача визы сенатору рассматривается президентом как вмешательство Вашингтона во внутренние дела Манилы. Американский закон о бюджете, подписанный президентом Дональдом Трампом в начале января, включает в себя положение о запрете на въезд в США филиппинским чиновникам, связанным с судебным процессом против оппозиционного политика Лейлы де Лимы. Это положение было применено в отношении сенатора Рональда де ла Росы.

Ранее телеканал ABS-CBN сообщил, что Дутерте рассматривает возможность участия в специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который может состояться в марте в Лас-Вегасе.