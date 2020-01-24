У государства есть различные программы содействия построению скотобоен

Для строительства скотобоен в Республике Армения бенефициары пользуются несколькими программами государственного содействия. Программы “Субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым в сфере сельского хозяйства” и “Государственное содействие лизингу оборудования агропродовольственной сферы в Армении” в беседе с «Арменпресс» представила пресс-секретарь Министерства экономики Армении Анна Оганян.

“По первой программе кредиты выдаются в пределах 3 - 15 млн драмов РА по 5 процентной ставке. Срок кредитования - до 5 лет, исходя из направленности инвестиций. Решением правительства хозяйствующим субъектам приграничных населенных пунктов, получающим социальное содействие, кредиты будут предоставлены по 0%, сельскохозяйственным кооперативам - по 3 процентной ставке. Для погашения кредитов устанавливается льготный срок -до 12 месяцев”, - отметила Оганян.

По ее словам, лизинг по программе “Государственное содействие лизингу оборудования агропродовольственной сферы в Армении” предоставляется в драмах. Он будет со сроком погашения до 8 лет, с годовой процентной ставкой до 11%, до 7 процентных пунктов которого субсидируются и годовая процентная ставка лизинга лизингополучателя составляет 4%.

“В этом случае также соответствующим решением для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территориях приграничных населенных пунктов, получающих социальное содействие, процентная ставка составит 0%. Лизингополучатель будет выплачивать предоплату в размере 20% от стоимости предмета лизинга. Общая сумма стоимости приобретаемого оборудования для одного хозяйствующего субъекта составит до 450 млн драмов”, - подчеркнула пресс-секретарь Министерства экономического развития и инвестиций РА.

Оганян сказала, что сейчас обсуждаются и пересматриваются и другие направления программ государственного содействия, чтобы этот инструментарий для создания и переоснащения скотобоен сделать более эффективным.

Лилит Демурян