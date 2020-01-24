Брэдли Купер сыграет Леонарда Бернстайна в байопике

Netflix приобрел права на съемку фильма о Леонарде Бернстайне, в котором в главную роль исполнит Брэдли Купер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deadline.

Американский актер не только сыграет автора "Вестсайдской истории", но также выступит в роли продюсера, режиссера и одного из авторов сценария (совместно с Джошем Сингером, которого за "Знак внимания" номинировали на "Оскар" в 2015 году).

Фильм охватит более 30 лет и расскажет историю непростой супружеской жизни Бернстайна и его жены, чилийской актрисы Фелисии Монтеалегре.

Продюсировать фильм помимо Купера будут Стивен Спилберг, Тодд Филлипс и Мартин Скорсезе. Последний собирался снимать сам, когда единственным автором сценария был Сингер, но уступил Куперу, поскольку работал над "Ирландцем".

"Брэдли блестяще дебютировал и быстро закрепил за собой репутацию серьезного режиссера, — сказал глава Netflix Скотт Стубер. — Верю, что его увлеченность и ясное виденье того, как именно нужно представить историю отношений между Леонардом Бернстайном и его женой, помогут справедливо показать ее на экране <…> Для нас большая честь работать с потомками Бернстайна и делиться историей их семьи со зрителями во всем мире".

Последние два года Брэдли Купер активно занимается этим проектом, взаимодействуя с детьми знаменитого композитора и дирижера: Джейми, Александром и Ниной.

Ожидается, что съемки стартуют в начале 2021 года. Netflix выпустит ленту в ограниченный прокат перед показом на платформе, как это произошло с "Ирландцем", "Брачной историей" и "Двумя папами".