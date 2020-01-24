Айк Марутян посетил строящийся участок дороги Аргаванд-Ширак

На западном участке кольцевой дороги Еревана, несмотря на зимний сезон, строительные работы идут полным ходом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Длина дороги Аргаванд-Ширак - 2,7 км, от 4 до 6 проезжих зон шириной в среднем 24 - 28 метров. Она свяжет административные районы Малатия-Себастия и Шенгавит. Во время рабочего визита мэр Еревана Айк Марутян ознакомился с ходом программы.

“Это одна из наших важнейших программ, которая должна разгрузить город, а также открыть и альтернативные пути, чтобы добираться до разных районов города. Учитывая количество транспортных средств, импортированных за последние два года, это более чем необходимо, это уже жизненно важная проблема для Еревана”, - отметил мэр.

Строительство началось в конце прошлого года при финансировании транша 2 “Инвестиционной программы устойчивого городского развития” Азиатского банка развития.

С целью разгрузки транспортного движения столицы от транспортных потоков мэрия рассматривает различные программы и проекты. В качестве ключевого шага мэр Марутян рассматривает также и внедрение новой транспортной сети.

“Разгрузка города сегодня является проблемой всех больших городов, и Ереван также не остался вне этого списка. Эта проблема не заканчивается только путем дорожного строительства, решения должны быть комплексными. Для меня, да и во всем мире это так: в центре всего этого лежит транспортная сеть. Поэтому мы параллельно со строительством дорог, должны очень конкретно и быстро решить и проблему нашей новой транспортной сети. На данный момент мы делаем все, чтобы эти два процесса завершились бы параллельно”, - отметил Айк Марутян.

Участок дороги Аргаванд-Ширак включает также и металлический мост над рекой Раздан, длиной 252 м и шириной 28 м и один проездной путь в дорожном узле пересечения проспекта Исакова и улицы Бабаджаняна. В настоящее время строители уже закладывают фундамент моста. Новый мост, кстати, будет иметь специальное оборудование для очистки дождевых потоков, который позволит фильтровать дождевые воды перед их попаданием в реку.

В ходе программы будут размещены все необходимые коммуникации, в системе освещения будут установлены энергосберегающие светодиодные светильники. Уполномоченный представитель испанской компании “Левантина инхенейрия коструцион” Луиз Лопез Молони уверяет, что работы будут завершены в намеченный срок. Строительство продлится 21 месяц.

Затем дорога к Аргавандскому шоссе присоединится к дорожному участку Бабаджанян -Аштаракское шоссе. Этот участок дороги будет иметь длину 9,4 км, 4 - 6 проезжих зон шириной в среднем в 24 м. Участок дороги Бабаджанян-Аштарак планируется сдать в эксплуатацию в 2020 году. Западная кольцевая дорога Еревана в общей сложности будет иметь длину 23 км и свяжет северные и южные въезды столицы.