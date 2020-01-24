ССС представила разъяснения по поводу заявления Амрама Макиняна

Специальная следственная служба Республики Армения представила разъяснения по поводу заявления адвоката председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна Амрама Макиняна о том, что Грайру Товмасяну и его защитной команде не предоставляется возможность ознакомиться с текстом решения суда о проведении обыска в квартире Товмасяна. «Арменпресс» представляет разъяснения Специальной следственной службы РА.

“Учитывая право общественности на получение объективной информации, считаем необходимым сообщить, что заявление защитника Грайра Товмасяна Амрама Макиняна о том, что Грайру Товмасяну и его защитной команде не предоставляется возможность ознакомиться с этим решение суда о проведении обыска в квартире Товмасяна - очевидная дезинформация. Считаем необходимым сообщить, что лицам, участвующим в обыске, в том числе и защитной команде, следователем была предоставлена возможность в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, ознакомиться с решением суда. Заявление Макиняна всего лишь преследует цель воспрепятствовать осуществлению следственных действий.

Учитывая вышесказанное, призываем защитную команду Грайра Товмасяна действовать в рамках закона и воздерживаться от заявлений, не соответствующих действительности и дезориентирующих общество”.