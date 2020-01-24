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ССС представила разъяснения по поводу заявления Амрама Макиняна

ССС представила разъяснения по поводу заявления Амрама Макиняна

Специальная следственная служба Республики Армения представила разъяснения по поводу заявления адвоката председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна Амрама Макиняна о том, что Грайру Товмасяну и его защитной команде не предоставляется возможность ознакомиться с текстом решения суда о проведении обыска в квартире Товмасяна. «Арменпресс» представляет разъяснения Специальной следственной службы РА.

“Учитывая право общественности на получение объективной информации, считаем необходимым сообщить, что заявление защитника Грайра Товмасяна Амрама Макиняна о том, что Грайру Товмасяну и его защитной команде не предоставляется возможность ознакомиться с этим решение суда о проведении обыска в квартире Товмасяна - очевидная дезинформация. Считаем необходимым сообщить, что лицам, участвующим в обыске, в том числе и защитной команде, следователем была предоставлена возможность в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, ознакомиться с решением суда. Заявление Макиняна всего лишь преследует цель воспрепятствовать осуществлению следственных действий.

Учитывая вышесказанное, призываем защитную команду Грайра Товмасяна действовать в рамках закона и воздерживаться от заявлений, не соответствующих действительности и дезориентирующих общество”.




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