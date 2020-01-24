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Трамп намерен обнародовать план ближневосточного урегулирования до 28 января

Трамп намерен обнародовать план ближневосточного урегулирования до 28 января

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу журналистам, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, мы обнародуем его за какое-то время до этого", - подчеркнул Трамп.

Трамп выразил уверенность, что план сработает, добавив, что об этом уже вели разговор с представителями Палестины.

"Мы кратко поговорили с ними, но мы будем говорить с ними через некоторое время. И у них будет много причин, чтобы сделать это. Я уверен, они сначала могут отреагировать отрицательно, но на самом деле это очень положительно для них", - добавил президент.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп примет израильского лидера в Белом доме и приглашение приехать также принял лидер израильской оппозиции Бени Ганц.

 

 




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