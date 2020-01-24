Национальное собрание продолжает работу очередного заседания: прямое включение

Национальное собрание продолжает работу очередного заседания. Как передает «Арменпресс», на заседании 24 января будут поставлены на голосование проекты ряда законов, которые были обсуждены в предыдущий день.

В первом чтении на голосование будет вынесен предложенный руководителем фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и депутатом Сисаком Габриеляном проект закона О внесении дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, представленный правительством РА пакет законопроектов О внесении изменений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” и О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения и несколько других проектов.

Во втором чтении на голосование будет вынесен представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Сисаком Габриеляном пакет законопроектов О внесении изменения и дополнений в Закон РА “О торговле и услугах” и представленный в приложении пакет проектов законов и другие законопроекты.