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Netflix выпустит анимационный фильм по мотивам "Ведьмака"

Netflix выпустит анимационный фильм по мотивам "Ведьмака"

Южнокорейская студия Studio Mir занимается созданием анимационного фильма "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" (The Witcher: Nightmare of the Wolf) по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в на странице Netflix в Twitter.

"Слухи являются правдой, новая история о ведьмаке, находится в работе! Анимационный фильм "Ведьмак: Ночной кошмар Волка" расскажет нам о новой угрозе Континенту", - информировал Netflix.

По его данным, в новом проекте заняты сценарист и продюсер Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист Бо ДеМайо. Хиссрик, помимо сериала "Ведьмак", известна по сериалам "Западное крыло" (The West Wing, 1999-2006) и "Академия "Амбрелла" (The Umbrella Academy, с 2019). ДеМайо - автор сценариев комиксов и ряда видеоигр.

Главных героев "Ведьмака" сыграли Генри Кавилл (в роли Геральта), Ани Чалотра (чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (княжна Цири). Все они являются британскими актерами.




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